O novo cardeal português, José Tolentino Mendonça, afirmou esta segunda-feira que a nomeação do Papa é um chamamento para um "serviço mais radical", a Francisco e à igreja, prometendo colaborar com uma "humildade muito grande".

Senti isso com muita clareza nesse chamamento que o Santo Padre me faz e que, de facto, é um chamamento ainda para um serviço mais radical e com uma humildade muito grande na colaboração com o Santo Padre e com a unidade de toda a igreja", declarou ao portal Vatican News.