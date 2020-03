O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu esta terça-feira instaurar processos disciplinares aos juízes desembargadores Vaz das Neves, Rui Gonçalves e Orlando Nascimento, do Tribunal da Relação de Lisboa.

Rui Gonçalves é o terceiro juiz do Tribunal da Relação de Lisboa suspeito de irregularidades. Trata-se do juiz relator do acórdão que absolveu o empresário desportivo José Veiga, num caso de fraude fiscal relacionado com a transferência de João Pinto para o Sporting.

Em comunicado, distribuído em conferência de imprensa do CSM, é também referido que “as averiguações continuarão até ao completo esclarecimento dos procedimentos de distribuição na Relação de Lisboa nos mandatos dos dois últimos presidentes [Vaz das Neves e Orlando Nascimento]”.

As averiguações estendem-se aos últimos três anos nos outros tribunais superiores, “bem como em relação à violação do dever de exclusividade”.

Até ao momento não foi apurada qualquer irregularidade na distribuição nos restantes tribunais superiores, não obstante continuarem as averiguações.

Na conferência de imprensa, o presidente do CSM, Joaquim António Lameira, disse que os processos disciplinares instaurados se destinam a saber se há violação dos deveres funcionais por parte dos magistrados e a eventual aplicação de penas que vão desde a admoestação à demissão.

As novas suspeitas surgem na sequência de uma notícia avançada pela TVI, que mencionava uma alegada viciação na distribuição de processos em Lisboa.