Um jovem de 15 anos desapareceu esta terça-feira no rio Tejo, na zona do Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, adiantou a Polícia Marítima.

Fonte da Polícia Marítima explicou que o rapaz estava acompanhado por um colega e que, pelas 16:20, ainda estavam a ocorrer os trabalhos de busca e salvamento.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o desaparecimento foi dado às 14:17.

O CDOS de Lisboa indicou ainda que, no local, se encontram nove veículos, cinco embarcações e 27 operacionais.