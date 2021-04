Desde 15 de março até ao último domingo que se tem verificado uma "redução muito assinalável em todos os grupos etários" no que toca ao números de novos casos de covid-19. No entanto, tem-se verificado um aumento mais expressivo na população jovem.

André Peralta Santos, diretor de serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), explicou que tem havido uma "inversão da tendência e aumento" na faixa etária dos 0 aos 9 anos da idade.

Na mesma linha, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), esclareceu que esses valores se verificaram após a reabertura das escolas.

Há uma inversão da tendência e os novos casos por dia estão a aumentar", sublinhou.

A incidência comulativa em Portugal a 14 dias encontra-se neste momento próxima dos 71 casos por 100 mil habitantes, com um "aumento mais expressivo na população jovem", mas também na população ativa, ou seja, dos 25 aos 70 anos.

O Alentejo e o Algarve são as regiões do país que apresentam maior incidência, com 120 casos por 100 mil habitantes.

Positividade abaixo de 4% em todas as faixas etárias

Num outro parâmetro, André Peralta Santos referiu que existe um aumento de testagem na população ativa, apesar de menos expressiva na população mais jovem. Ainda assim, a positividade está abaixo de 4% em todas as faixas etárias.

Ou seja, Portugal está a aumentar o número de testes, mas a positividade continua a diminuir.