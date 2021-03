A sessão do julgamento do homicídio e desmembramento de um jovem no Algarve, marcada para a manhã desta segunda-feira, foi adiada, depois de uma das carrinhas celulares que transportavam as arguidas ter avariado pelo caminho.

Segundo apurou a TVI, o veículo avariou a cerca de 150 km do tribunal e por volta das 11:00 continuava parada no mesmo sítio, a aguardar por uma nova viatura de Beja.

Este incidente adiou as alegações finais do julgamento, apontadas para esta segunda-feira. A nova sessão ficou marcada para 24 de março.

Maria Malveiro e Mariana Fonseca estão acusadas de matar e desmembrar Diogo Gonçalves, de 21 anos.