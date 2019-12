O jogador do Sporting Luís Maximiano confessou, esta segunda-feira, em tribunal, que teve medo, quando um grupo de encapuzados invadiu a Academia de Alcochete, em maio de 2018.

Maximiano descreveu, através de videoconferência, a partir do tribunal do Montijo, o que aconteceu naquele dia:

Mandaram me para dentro do balneário, porque estava gente a entrar. Lembro me do Vasco Fernandes tentar fechar as portas, mas forçaram e entraram com máscaras.”