Já terminou a audição a Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês. O interrogatório com o juiz Ivo Rosa estava agendado para as 14:00 desta segunda-feira.

Tudo esclarecido. Está tudo esclarecido", disse Mário Lino à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

O ex-ministro das Obras Públicas garantiu que não foi instrumentalizado por José Sócrates, nos tempos em que era ministro do seu Governo. Trata-se da segunda vez que é chamado enquanto testemunha a este processo, arrolado pela defesa do antigo primeiro-ministro.

Disse que respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas, nesta que é a reta final da fase de instrução, antes do debate instrutório, agendado para o próximo mês de janeiro.

Alegou que "a justiça se deve fazer" e quando questionado se teria contribuído para que assim fosse, Mário Lino disse que "respondeu com a verdade" a todas as questões que lhe foram direcionadas.

Vamos esperar que a investigação chegue a conclusões", afirmou.

Os temas principais desta audição foram as parcerias público-privadas rodoviárias e os negócias da empresa de exportação de pernil de porco com a Venezuela.

Em causa, estão suspeitas dos crimes de corrupção, gestão danosa, tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

A Operação Marquês teve início em 19 de julho de 2013 e culminou na acusação a 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - pela prática de quase duas centenas de ilícitos económico-financeiros.