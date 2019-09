Rosa Grilo, a viúva do triatleta Luís Grilo, falou esta terça-feira na primeira sessão do julgamento e manteve a versão de que foi sequestrada por traficantes angolanos que executaram o marido em casa na frente dela.

A viúva do triatleta explicou que estava sentada de costas para uma parede e que o marido estava ajoelhado na frente dela quando foi atingido pelo primeiro tiro.

O Luís caiu para cima de mim, ele estava a respirar", garante. O triatleta terá sido depois atingido com um segundo tiro, também na cabeça, garante Rosa, ainda que a autópsia faça apenas referência a uma bala. Confrontada pela juíza com este facto, Rosa disse apenas: "Garanto-lhe que foram dois".

Rosa Grilo insistiu ainda que o marido recebia desde 2016 várias encomendas "estranhas" de seis em seis meses, mas só no ano passado, poucos meses antes de morrer, lhe confessou que lhe eram entregues pacotes que depois tinha de levar a outras pessoas, e que na última encomenda tinha feito "um disparate". Terá sido esse disparate que motivou o crime, garante a viúva, que está acusada do homicídio e profanação de cadáver do marido, bem como António Joaquim, alegado amante que, segundo a acusação, terá disparado a arma que matou Luís Grilo.

Rosa Grilo contou ainda à juíza que os homicidas, dois negros e um caucasiano, lhe pediram sacos para embalar o corpo do marido e que saiu com dois deles para ir a casa da avó, em Benavila, para ir buscar diamantes que o marido ali teria escondidos. Foi também a mando dos traficantes que deu parte do desaparecimento do marido na GNR, mesmo tendo alegadamente, e de acordo com a versão dos factos apontada por Rosa, deixado o filho sozinho durante esse período. O facto foi assinalado pela juíza, a quem Rosa disse apenas que não pensou no filho naquela altura.

Rosa Grilo falou durante quase duas horas, até a sessão ser interrompida para almoço, e deverá continuar a dar depoimento na parte da tarde.

A viúva, que se identificou como empresária, sem rendimentos, falou ainda sobre os bilhetes para um festival de música que comprou para ir com António Joaquim, admitindo que não sabia se podia ir com ele, por causa do marido, tendo dito à juíza que não tinha com Luís Grilo uma relação aberta.

Já António Joaquim, que ainda não deu depoimento em tribunal, identificou-se apenas como oficial de justiça com rendimentos na ordem dos 980 euros, dizendo que vivia sozinho e tinha casa própria ainda em nome da ex-mulher, a quem paga uma pensão de alimentos na ordem dos 250 euros por mês para os filhos de 14 e 7 anos,

Em declarações aos jornalistas durante a interrupção para almoço, os advogados de defesa de António Joaquim e Rosa Grilo foram parcos em palavras. A defesa de António Joaquim disse apenas que ele vai acrescentar aspetos que são relevantes e recusou comentar o testemunho de Rosa Grilo, enquanto que Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, disse apenas que é o Ministério Público que tem algo a provar. "O julgamento começa agora", acrescentou.