O antigo guarda-redes do Sporting Rui Patrício descreveu, esta segunda-feira, em tribunal, as agressões na academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio, de 2018. O jogador, a atuar atualmente no Wolverhampton, em Inglaterra, diz que "só dava para pensar 'não nos matem'".

"Eles vinham com tudo, eu não sei se vinham para matar mas da forma que entraram...”

Rui Patrício diz que ouviu "os barulhos dos adeptos a entrar". "Estavam aos gritos a entrar pelo balneário adentro", disse.

Conta que estava "o plantel quase todo no balneário", porque se estavam a preparar para ir para o campo treinar. “Estávamos para aí 20 pessoas...”, recordou.

À semelhança do que contaram outras testemunhas, Vasco Fernandes tentou fechar a porta, mas não conseguiu e os agressões entraram nas instalações, de cara tapada.

“Quando abrem a porta do balneário começaram a entrar uns atrás dos outros, entraram e começaram a agredir toda a gente, entraram com muita agressividade.”

Rui Patrício recorda ainda que os agressores entraram "começaram logo a agredir": "Mandaram logo um pontapé não consegui perceber a quem.”

“Dirigiram se ao William, tentei separá-lo, mas quando eu estava a pedir calma juntaram se uns quatro à nossa frente a dizer para tirarmos a camisola, que éramos uma vergonha, não éramos merecedores. (...) Um que agrediu o William tentou agarrar-me no braço e tentou torcer. 'Estás aqui filho da p..? Estás a rir-te? Queres ir embora? Parto te a boca toda!'”

O guarda-redes contou ainda que William Carvalho foi agredido com "socos no peito”. “Havia muita confusão não dava para perceber quem estava a ser agredido, havia fumo, havia gritos”, relatou.