O programa “Aos Olhos da Lei”, da TVI24, foi esta quinta-feira, na estreia, líder absoluto de audiências entre todos os canais de informação no cabo, tendo sido o programa mais visto do dia, com uma média de 66 mil espectadores por minuto.

Com revelações exclusivas sobre o processo que resultou da "Operação Lex", e com pormenores sobre as suspeitas de viciação das regras de distribuição de processos no Tribunal da Relação, ao mais alto nível, “Aos Olhos da Lei” bateu toda a sua concorrência direta, nomeadamente a Edição da Noite e O Eixo do Mal, da SIC Notícias, que não foi além dos 50 mil espectadores por minuto.