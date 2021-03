Elementos do Ministério Público apreenderam esta quarta-feira vários documentos nas instalações da vice-presidência do Governo Regional da Madeira. Em causa está a concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana.

A TVI confirmou que os magistrados recolheram todas as deliberações tomadas pelo Governo Regional sobre o assunto desde o ano em que foi concessionado o Centro Internacional de Negócios e que foi constituída a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.

Também se realizaram buscas na sede do Grupo Pestana, disse à TVI fonte da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ.

As buscas estão relacionadas com a investigação de que Miguel Albuquerque é alvo por ter vendido em 2017 a Quinta do Arco a um fundo do universo do Grupo Pestana.