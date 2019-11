A Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, deu hoje posse a Conceição Ligeiro como procuradora-geral-adjunta no Supremo Tribunal Administrativo (STA), lembrando a falta de magistrados do Ministério Público neste tribunal superior da jurisdição administrativa.

Falando na cerimónia de tomada de posse, realizada na sede da Procuradoria, em Lisboa, Lucília Gago referiu que a nomeação, em comissão de serviço, de Conceição Ligeiro para o STA, com o acolhimento do Conselho Superior do Ministério Público, ajudará a solucionar a "premente necessidade" de magistrados do MP no STA, pois o seu número é "insuficiente".

Lucília Gago destacou ainda a "capacitação técnica" da magistrada agora nomeada para o STA, invocando as atribuições e competências do MP naquela jurisidição.

Por seu lado, Conceição Ligeiro agradeceu a confiança nela depositada pela PGR e pelo Conselho Superior do Ministério Público - órgão superior de gestão do MP -, prometendo tudo fazer para continuar a "dignificar o MP como tem feito até agora".

No final da cerimónia, a PGR não quis prestar declarações aos jornalistas, numa altura em que um dos temas mais falados na justiça se prende com a movimentação (saída e entrada) de magistrados, incluindo no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, como seja a corrupção e o crime económico-financeiro.