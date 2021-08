O secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou, esta sexta-feira numa entrevista à TVI24, que o Governo vai comprar mais 146 mil doses da vacina da gripe para reforçar e preparar melhor o outono/inverno que se segue. Isto representa um aumento de 7% em relação ao ano passado.

Nesta época 2021/2022 vamos fazer um reforço de 7%, mais 146 mil doses para podermos estar preparados para esta situação", revelou.

António Lacerda Sales disse que está a ser feito um referencial "que saíra dentro de pouco tempo", cujo objetivo é reforçar a vigilância epidemiológica, mas "acima de tudo" reforçar a vacinação da gripe sazonal.

No entanto, ressalvou que as aprendizagens que foram feitas com a pandemia de covid-19 não devem ser esquecidas, antes pelo contrário.

A gripe este ano foi residual, em função do conjunto de métodos de barreira que temos. Houve aqui uma aprendizagem e por isso eu acho que devemos utilizar essas aprendizagens de futuro, para que possamos estar mais protegidos."

No total, Portugal vai adquirir 2,2 milhões de vacinas. Desde 2016 que o país tem vindo a reforçar o esquema vacinal da gripe.