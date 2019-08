Um homem de 48 anos morreu esta sexta-feira de madrugada, esfaqueado por outro da mesma idade, na localidade de Lageosa, concelho de Oliveira do Hospital, disse fonte da GNR de Coimbra.

O homicídio com recurso a arma branca ocorreu às 2:20, referiu a mesma fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra, que se escusou a avançar com as causas para o sucedido e que assumiu desconhecer a relação entre as duas pessoas.

A vítima terá sofrido um golpe no pescoço, embora ainda tenha conseguido fugir, refugiando-se na sua residência, disse à agência Lusa fonte da GNR de Coimbra.

INEM e bombeiros prestaram auxílio à vítima, mas esta acabou por falecer no local, acrescentou.

O agressor foi detido e está sob alçada da Polícia Judiciária, afirmou.