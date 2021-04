Um pescador com cerca de 68 anos morreu neste sábado, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto pescava junto à Lagoa da Sancha, em Santiago do Cacém, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

“O alerta foi recebido pelas 00:55, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que um homem se estava a sentir indisposto e com fortes dores no peito, tendo sido de imediato ativado para o local o piquete da Polícia Marítima”, pode ler-se em comunicado publicado no sítio oficial daquela entidade na Internet.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines tomaram conta da ocorrência e, ao constatarem que a vítima tinha entrado em paragem cardiorrespiratória, iniciaram as manobras de reanimação no local até à chegada de outras corporações.

“Os Bombeiros Voluntários de Santo André e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) posteriormente assumiram os cuidados médicos e transportaram a vítima para uma unidade hospitalar, não tendo sido possível inverter a situação” e acabando o homem por morrer.