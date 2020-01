18 pessoas ficaram feridas esta segunda-feira num incêndio num lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo, na freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, apurou a TVI.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, dos 18 feridos, quatro são idosos que estão em estado grave, e foram já transportados para o Hospital de Abrantes. Outros onze idosos estão a ser avaliados no local, bem como três funcionários do lar.

A TVI apurou que o ferido mais grave será helitransportado do Hospital de Abrantes e os restantes deverão igualmente ser encaminhados para hospitais de referência na área dos queimados. O helicóptero do INEM já foi acionado.

O alerta para o incêndio foi recebido às 10:27 e o fogo já foi extinto.

No local encontram-se 15 veículos e 29 operacionais.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o lar tinha licença para três utentes, mas nesta altura teria 18.