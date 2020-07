O número de infetados com covid-19 no lar de Alcabideche, em Cascais, no distrito de Lisboa, subiu para 52 depois de terem sido realizados os testes aos colaboradores da instituição, indicou hoje fonte do município.

De acordo com a autarquia, depois de testados todos os utentes e colaboradores, 45 utentes e sete funcionários testaram positivo à covid-19.

Em causa está o lar de São Vicente, pertencente ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche.

À Lusa, na quinta-feira, o município revelou que, dos 71 utentes, 45 testaram positivo, 25 negativo e um caso foi inconclusivo.

Este é o segundo caso em poucos dias de doentes covid-19 em lares do concelho de Cascais, depois de, na segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter dado conta de um surto num lar em São Domingos de Rana.

Neste lar, 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, assim como seis profissionais daquela estrutura residencial, tendo-se registado um óbito.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 517 mil mortos e infetou mais de 10,76 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.587 pessoas das 42.782 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.