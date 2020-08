O lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca, tem 107 utentes e, entre os 56 seniores a residir nessa instituição social do distrito de Aveiro, 40 já foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, no que concerne aos 51 funcionários da casa, são 24 os confirmados como doentes.

Fora do lar, há duas cadeias de transmissão ativas na comunidade e, em 24 horas, há mais 11 infetados.

Na rede social Facebook, a instituição já comunicou, contudo, a suspensão das visitas "até indicações contrárias".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 832.000 morreram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 1.815 óbitos entre 57.074 infeções confirmadas.