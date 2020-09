O número de infetados com o novo coronavirus SARS-CoV-2 no Lar dos Ferroviários, no Entroncamento (Santarém), subiu para 51, tendo morrido uma das idosas que tinha testado positivo, disse o presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria (PS), disse hoje à Lusa que um utente que inicialmente tinha sido considerado inconclusivo testou positivo à covid-19 e que morreu uma das utentes infetadas, uma mulher com 101 anos que estava internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Segundo o autarca, os resultados dos testes realizados a 311 funcionários (196 do município e os restantes das juntas de freguesia do concelho), conhecidos hoje, foram todos negativos, mantendo-se apenas o caso de infeção da funcionária que se havia voluntariado para prestar assistência no lar e que, no teste prévio, revelou estar infetada.

Os primeiros casos no Lar dos Ferroviários foram conhecidos no passado dia 10, tendo no final da semana sido confirmada a infeção em 50 dos 75 utentes e em 18 funcionários.

Jorge Faria adiantou que a assistência aos idosos tem vindo a ser reforçada com recurso a voluntários do município e da Segurança Social, através da Cruz Vermelha, tendo sido colocadas hoje mais duas pessoas através do centro de emprego e mais uma da autarquia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.963 pessoas dos 74.717 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.