A Câmara Municipal de Ovar revelou esta madrugada que há 21 utentes e funcionários infetados com o novo coronavírus no lar de idosos de Cortegaça, anunciando para esta sexta-feira 120 testes de diagnóstico também na residencial sénior de Maceda.

Neste momento existe um surto no lar de Cortegaça e temos conhecimento de 13 utentes infetados e ainda oito quadros. Todos estão assintomáticos e temos a certeza de que as medidas estão a ser implementadas com o devido rigor" , refere o presidente daquela autarquia do distrito de Aveiro, Salvador Malheiro, numa mensagem em vídeo enviada à comunicação social.

Já na estrutura residencial para idosos da freguesia de Maceda, o vírus SARS-CoV-2 foi detetado num cidadão, mas o autarca social-democrata adianta: "Hoje vamos testar 120 pessoas e estamos prontos para atuar de imediato no sentido de poder voltar à normalidade".

Na mensagem, Salvador Malheiro admite que a situação epidemiológica em Ovar se agravou nos últimos dias, mas garante que essa não se compara ao que foi registado entre março e abril, quando a disseminação comunitária da doença obrigou a sujeitar esse território de 148 quilómetros quadrados e 55.400 habitantes a uma cerca sanitária - com tudo o que isso implicou de controlo de fronteiras, impedimentos de circulação de pessoas e bens, suspensão da atividade empresarial, etc.

Neste momento estamos numa situação claramente melhor do que é a generalidade do país, em contraponto com o que aconteceu na primavera passada, quando em Ovar estávamos pior. Hoje teremos cerca de 50 municípios com números bem piores do que nossos", diz.