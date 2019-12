O Lar do Comércio, em Leça do Balio, está a ser investigado pela Segurança Social por terem sido detetados pagamentos indevidos para admitir utentes e vantagem patrimonial indevida. Um dos utentes foi obrigado a pagar 50 mil euros para mudar de quarto.

Fernando Rodrigues tem 78 anos. Quando a mulher adoeceu, com cancro, decidiram mudar-se para o Lar do Comércio. Inicialmente a mensalidade era de 400 euros por pessoa, no entanto, subiu para 600 euros.

Não têm uma tabela definida, é de acordo com a cara do cliente”, afirmou o homem à TVI.

Pior ainda foi o momento em que foi abordado para pagar 60 mil euros para poder mudar de quarto. “Pediram-me 60 mil euros”, sublinhou, mas o valor acabou por ficar nos 50 mil euros.

Segundo o Instituto de Segurança Social, a prática de aceitar “rendas vitalícias” é uma “violação da finalidade última de cooperação e dos princípios de solidariedade social e de interesse público que a sustentam, nomeadamente o de privilegiar a admissão dos grupos mais desfavorecidos social e economicamente”.