O Tribunal Constitucional (TC) pronunciou-se esta quinta-feira sobre a inconstitucionalidade da lei dos Metadados. O tribunal chumbou o acesso por parte das secretas à faturação detalhada das comunicações móveis e através da Internet.

O objetivo desta lei era permitir aos Serviços de Informações o acesso a dados como quem falou com quem, durante quanto tempo, e de onde foram feitos os contactos. A inconstitucionalidade foi pedida pelo Partido Comunista com o apoio do Bloco de Esquerda e dos Verdes e estava no TC há dois anos.

Os juízes consideraram inconstitucional que "os oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança (SIS) e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) podem ter acesso a dados de base e de localização de equipamento para efeitos de produção de informações necessárias à salvaguarda da defesa nacional e da segurança interna", pode ler-se no acórdão.

Por dados de base compreendem-se "os dados para acesso à rede pelos utilizadores, compreendendo a identificação e morada destes, e o contrato de ligação à rede".

Porém, nem todo o diploma foi considerado inconstitucional. A decisão, comunicada ao PCP – que fez o pedido de fiscalização sucessiva da lei –, esclarece que o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) pode ter acesso à localização dos contactos em casos específicos, como sejam a "prevenção de atos de sabotagem, espionagem, terrorismo, proliferação de armas de destruição maciça e criminalidade altamente organizada".

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou em agosto de 2017 a lei que permitia aos serviços de informações o acesso a dados de comunicações, os metadados, sublinhando o “consenso jurídico atingido” e a “relevância do regime em causa”.

O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que aprova e regula o procedimento especial de acesso a dados de telecomunicações e Internet pelos oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa”, lia-se, na altura, no site da Presidência da República.

O texto acordado entre PS, PSD e CDS-PP foi aprovado com os votos contra do BE, PCP e PEV e a abstenção do deputado do PAN.