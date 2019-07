Há um campo de tiro às portas de Leiria que está a colocar em causa o bem-estar e a segurança da população que ali vive.

Os habitantes queixam-se do ruído constante e ensurdecedor, do perigo, e há registo de várias casas e pessoas atingidas pelos chumbos que saem do recinto do campo. Há até casos de crianças atingidas num campo de futebol localizado ali ao lado.

As autoridades já foram chamadas para realizarem uma ação de fiscalização, mas dizem que está tudo dentro da legalidade.

Para além do incómodo e das questões de segurança, a população está também preocupada com a poluição, nomeadamente com o chumbo e o plástico dos cartuchos.

O Clube Desportivo Campos do Lis, proprietário do campo de tiro, desmente todas as acusações e garante que tudo é recolhido e tratado regularmente. No entanto, a TVI encontrou evidências de que nem tudo está ser feito como manda a regra.