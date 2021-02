Um homem de 54 anos ficou esta segunda-feira ferido com gravidade, na sequência de um incêndio num aviário, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, que se encontrava sem animais, tendo provocado danos na estrutura.

Em declarações à agência Lusa, o adjunto do comando dos Bombeiros das Caldas da Rainha Ricardo Soares referiu, pelas 10:30, que o incêndio já estava “resolvido”.

De acordo com Ricardo Soares, trata-se de um aviário na freguesia de A dos Francos.

Cedeu parte do telhado do aviário. […] São três ou quatro aviários separados no interior e foi só o primeiro que ardeu. Era um aviário que não tinha animais”, disse.

Segundo o bombeiro, os donos do aviário estavam a preparar o espaço para receber os animais, quando começou o incêndio.

Desconhecendo-se ainda as causas do fogo, Ricardo Soares adiantou que uma pessoa ficou ferida com queimaduras.

“Do incêndio, resultou um ferido grave. É um senhor que estava no local”, afirmou, acrescentando que, pelas 10:45, encontravam-se no campo de futebol de A dos Francos à espera de um meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), proveniente de Santa Comba Dão (Viseu), para transportar o homem.

À Lusa, Ricardo Soares não soube precisar se o ferido era funcionário do aviário e para que unidade hospitalar iria ser transportado.

Cerca das 11:00, segundo o sítio oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se no local 17 operacionais, seis viaturas e um meio aéreo.