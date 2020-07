Um incêndio numa viatura todo o terreno, na zona de Barreira, em Leiria, provocou uma vítima mortal e deu origem a um incêndio de maiores proporções. A informação foi confirmada à TVI pelo CDOS de Leiria.

O alerta foi dado pelas 16:03, mas as autoridades desconhecem as circunstâncias do incêndio que ocorreu na viatura. Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um civil.