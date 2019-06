A PSP de Leiria anunciou, esta terça-feira, a detenção de um suspeito do crime de violência doméstica, tendo alegadamente agredido a mãe e a avó e destruído o interior da habitação com recurso a um machado.

Segundo a PSP, o homem de 27 anos foi detido em flagrante delito por agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com a patrulha policial da Esquadra de Marrazes, pela prática do crime de violência doméstica, no dia 03 de junho, pelas 19:30.

A PSP recebeu o alerta para a ocorrência de "agressões numa residência".

A nota da PSP refere ainda que "à chegada da brigada e patrulha policial diversos moradores e vizinhos indicavam, em pranto, o local onde se encontrava o suspeito".

O comunicado informa ainda que, mesmo na presença dos agentes, "o suspeito continuava violento e a ameaçar a mãe e avó", tendo "destruído por completo o interior da habitação com recurso a um machado, espalhando um sentimento de terror dentro e fora de casa, levando às vítimas a refugiarem-se em casas de vizinhos e a pedirem socorro".

Foi necessário o uso de força para dominar e proceder à detenção do suspeito, o qual recolheu às salas de detenção do Comando Distrital da PSP de Leiria."

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações semanais.