A TVI foi à descoberta das lendas e narrativas que resistem de Norte a Sul. Lendas (ainda) vivas graças à memória e à imaginação do povo, que as passou de geração em geração.

Escutámos homens e mulheres, geralmente de provecta idade, que dão largas à liberdade de efabulação. Quando estas pessoas desaparecerem, vai abrir-se um enorme vazio popular e cultural na nossa memória coletiva.

Por enquanto, ainda resistem as moiras encantadas, os tesouros escondidos, as aparições do diabo e das bruxas, misteriosas reincarnações e fabulosos milagres. E as rezas misteriosas, os responsos e mezinhas para curar e afastar todos os males.

“Lendas e Mistérios”, da autoria de Victor Bandarra, vai ao encontro de pessoas vivas que, à sua maneira e na sua grande sabedoria, contam e recriam as lendas e as histórias misteriosas de Portugal.

Com estreia no próximo sábado, o primeiro episódio desta série de reportagens fala-nos da Ponte da Misarela que fica entre Montalegre e Vieira do Minho. Chamam-lhe a Ponte do Diabo, mas ali, ainda hoje, há casais que passam madrugadas inteiras por causa de uma lenda à volta da fertilidade.

