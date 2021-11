Leonardo DiCaprio apresentou na cimeira do clima, que decorre em Glasgow, na Escócia, um documentário sobre o incêndio de Pedrógão Grande em 2017.

DiCaprio parte deste exemplo para explicar a importância da reflorestação do território.

Chama-se "From devil's breath", em português "O sopro do diabo".

Até podia ser um filme, mas é um documentário sobre as alterações climáticas inspirado em Pedrógão Grande e produzido pelo ator norte-americano.

Alerta para as consequências dramáticas das alterações climáticas, baseado nos testemunhos de sobreviventes, como o de Nádia Piazza, que perdeu o filho de cinco anos, o ex-marido e a sogra no trágico incêndio.

Vejo a mesa posta para o jantar. A mesa estava limpa, eles não tinham jantado. Depois saí, sentei-me ao lado do cão, porque o cão sobreviveu. Havia um cão preso à casa, a casa sobreviveu, o fogo passou pela casa, sentei-me ao lado do cão e chorámos os dois, porque eu sabia que eles tinham morrido", relembra a vítima dos incêndios no documentário.