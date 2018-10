Os efeitos do furacão Leslie na Madeira são esperados a partir deste sábado, com vento forte, precipitação e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Fora de rota não está o continente, particularmente o sul do país, Algarve, devido ao facto de o furacão estar a deslocar-se para este-nordeste, explicou o IPMA à TVI.

Ainda é cedo para fazer essa previsão, até porque depois de chegar à Madeira, a tempestade pode infletir e dirigir-se para África.

O IPMA informa que às 21:00 [de quinta-feira] o centro do furacão Leslie, localizava-se a 1.868 quilómetros a oeste-sudoeste da ilha da Madeira. O furacão está a deslocar-se para este-nordeste a 35 quilómetros por hora”, indica o IPMA.

Prevê-se, por isso, a partir das 09:00 de sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas que podem chegar aos 130 km/h nas zonas altas da Madeira.

O IPMA diz ainda que está previsto o aumento da agitação marítima, com ondas que podem chegar aos dez metros, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.

Fonte da TAP disse à TVI que foram já reprogramados alguns voos para evitar os efeitos do furacão.