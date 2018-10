O município de Montemor-o-Velho prolongou até terça-feira o prazo de ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, anunciou a Câmara Municipal.

Este concelho do distrito de Coimbra foi um dos mais afetados pela passagem do furacão Leslie e logo na manhã de domingo decidiu ativar o plano.

Efetivamente ainda há muito trabalho a fazer. Ainda há muita gente sem luz e sem acesso a algumas infraestruturas públicas”, sustentou o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, citado numa nota de imprensa.

Emílio Torrão, na mesma nota, reforça que “urge manter este Plano”.

O autarca acredita que o concelho deu “uma grande lição de união e humildade nestas horas muito difíceis” mas que, apesar do trabalho de todos, não estão ainda reunidas as condições para repor a normalidade.

Trezentos alunos ainda se mantêm sem aulas naquele município.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.