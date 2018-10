O concelho de Soure, um dos mais afetados pela tempestade Leslie, no sábado, voltou a ter energia em 100% do seu território, ainda que com algumas falhas pontuais, informou hoje o presidente da Câmara.

"Neste momento, estamos com 100% de cobertura de energia elétrica, ainda que com algumas falhas e contingências", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, precisando que a reposição total se verificou a partir das 20:00 de quinta-feira.

Segundo o autarca, dos cerca de 80 geradores que chegaram a estar no terreno para alimentar postos de transformação, nenhum está a ser utilizado.

"A EDP está a trabalhar muito bem no terreno", notou o autarca, referindo que Soure está agora "a entrar na sua vida normal", graças "a um trabalho espetacular de todos - entidades, população e empresas".

De acordo com Mário Jorge Nunes, os prejuízos calculados pela tempestade foram, entretanto, atualizados, contabilizando-se um total de 13 milhões de euros em danos, quatro milhões dos quais na componente agrícola e os outros nove milhões em infraestruturas municipais, património, coletividades, habitações e empresas.

O autarca espera agora que, no fim de semana, caso não chova, surja uma oportunidade "para a solidariedade entre vizinhos" para se avançar com pequenas reparações em telhados afetados.

A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.

Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.