A TVI vai transmitir a Liga dos Campeões nas próximas três temporadas. É o regresso do melhor futebol do mundo, que começa já esta quarta-feira com a Super Taça Europeia.

São 18 jogos por época, incluindo os play-offs de acesso à prova milionária.

Além de um jogo por jornada, a TVI vai transmitir ainda nove jogos da fase a eliminar, incluindo a final da competição.