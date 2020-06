A Liga de Bombeiros Portugueses afirmou esta quarta-feira que o equipamento de proteção individual para combate a incêndios rurais ainda não chegou, enquanto o ministro da Administração Interna contrapõe que a proteção civil distrital recebeu e distribuiu esses equipamentos.

Neste momento, não chegaram e não se sabe quando é que vão chegar os equipamentos de proteção individual no combate aos incêndios rurais”, disse Jaime Marta Soares aos jornalistas no final da cerimónia do centenário dos Bombeiros Voluntários de Nelas, distrito de Viseu.