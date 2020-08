O Primeiro-Ministro, António Costa, disse terça-feira que está garantida a segurança pública e sanitária, durante a inédita ‘final a oito’ da Liga dos Campeões de futebol, que vai decorrer em Lisboa, de 12 a 23 agosto.

A garantia foi dada por António Costa, num encontro realizado esta terça-feira por videoconferência com jornalistas de cinco agências de notícias internacionais.

O governante explicou que foi estabelecido um “protocolo muito rigoroso” com a Direção-Geral da Saúde (DGS) em consenso com a UEFA, “para que não haja riscos”, embora tenha lembrado que o vírus se espalhará até que haja uma vacina.

“Estamos atentos para prevenir consequências”, insistiu, ao recordar a evolução favorável da pandemia na região de Lisboa.

Relativamente à chegada de adeptos dos oito clubes participantes na inédita ‘final a 8’, Costa lembrou que as fronteiras de Portugal estão abertas a todos os países da União Europeia e que “o sistema de saúde português tem boa capacidade de resposta”.

Para o primeiro-ministro português, Lisboa acolhe a prova mais importante de clubes da UEFA, graças à experiência de outras provas como a final da Liga dos Campeões de 2014 ou o Campeonato da Europa de 2004, para além de cumprir as necessárias condições de segurança.

Por fim, “lamentou muito” a ausência de adeptos dos estádios e mostrou-se confiante no sucesso da organização, à semelhança dos restantes eventos futebolísticos que Portugal já acolheu.

Os quartos de final abrem com o jogo Atalanta-Paris Saint-Germain, em 12 de agosto, no estádio da Luz, seguindo-se o Leipzig-Atlético de Madrid, em 13, no estádio José Alvalade, o FC Barcelona-Bayern Munique, em 14, de novo no estádio da Luz, fechando com o Manchester City-Lyon, em 15, no estádio José Alvalade.

Primeiro-ministro de regresso ao trabalho com controlo da pandemia na agenda

primeiro-ministro reuniu-se hoje com as ministras da Saúde e do Trabalho e com o ministro do Planeamento, apontando o "controlo da pandemia" como prioridade, no regresso a S. Bento depois de uns dias de férias.

Numa publicação na rede social "Twitter", António Costa disse estar de regresso ao trabalho "focado nas respostas aos enormes desafios" e adiantou que se reuniu com as ministras da Saúde, Marta Temido, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

"Três prioridades: controlar a pandemia, recuperar Portugal, construir o futuro", escreveu Costa, na legenda das fotografias das reuniões.

Esta semana, depois de uns dias de férias, o primeiro-ministro já preside à reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros, que deverá dar continuidade ao processo de desconfinamento, iniciado em 30 de abril.

Na anterior avaliação, em 30 de julho, foi decidido manter, até às 23:59 do dia 14 de agosto, a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que se manteve em contingência, situação que passou a vigorar nas 19 freguesias que tinham estado antes em estado de calamidade.