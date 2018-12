A GNR identificou três homens suspeitos de furto de bagagens de jogadores de futebol do clube alemão Schalke 04, na sequência do jogo para a Liga dos Campeões com o Futebol Clube do Porto, anunciou hoje aquela força.

Segundo o comunicado, após a denúncia por parte do clube alemão, os agentes daquela autoridade deram início a uma investigação que culminou em 16 mandados de buscas, dos quais oito em residências nos concelhos da Maia, Porto e Paredes.

Como resultado das operações, os militares da GNR apreenderam três camisolas oferecidas pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, duas camisolas e um calção de jogadores do Schalke 04 e várias peças em ouro.

Os três homens, com idades entre os 30 e 40 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.