A mortalidade por covid-19 em Portugal situa-se, nos últimos 14 dias, em 18,6 óbitos por um milhão de habitantes e mantém uma tendência crescente. De acordo com o relatório das Linhas Vermelhas, este valor está acima do limiar do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)

A mortalidade específica por COVID-19 (18,6 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes) tem tendência crescente e está acima do limiar preconizado pelo ECDC", esclarece o comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na semana passada, entre 30 de julho e 5 de agosto, este indicador situava-se nos 16,4 mortos por cada um milhão de habitantes. A DGS diz ainda que a mortalidade por covid-19 deverá manter-se "provavelmente elevada", ainda que o ritmo de crescimento esteja a abrandar.

"Atividade epidémica de elevada intensidade"

A análise dos diferentes indicadores - incidência, Rt, proporção de positividade, incidência acima dos 65 anos, proporção notificações com atraso, isolamento e rastreamento, ocupação UCI e mortalidade - revela ainda uma "atividade epidémica de elevada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional, mas estável nas regiões Centro e Alentejo". A pressão sobre os cuidados de saúde também apresenta uma tendência decrescente.

A variante Delta, com origem na índia, continua a ser dominante em todas as regiões do país, "com uma frequência relativa de 98,9% dos casos avaliados na semana 30/2021 (26 de julho a 1 de agosto) em Portugal".