A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) atualizaram esta sexta-feira as linhas vermelhas de monitorização da covid-19 em Portugal.

Observando-se uma tendência decrescente na incidência, o nosso país tem agora 57 casos por 100 mil habitantes, num acumulado contabilizado nos últimos 14 dias. O Governo definiu que este valor não devia ultrapassar os 120 casos por 100 mil habitantes, algo que tem vindo a ser cumprido desde que Portugal entrou em desconfinamento, a meio de março. A 29 de janeiro registou-se o pico da incidência, na altura com 1.669 casos por 100 mil habitantes. Nessas semanas Portugal chegou a ter mais de 300 mortes num só dia, estabelecendo também nesse período o recorde de mais de 16 mil infeções em 24 horas.

Região de Saúde Incidência Norte 71 Centro 49 Lisboa e Vale do Tejo 47 Alentejo 39 Algarve 61

A faixa etária dos 20 aos 30 anos foi a que registou a maior incidência, com 87 casos por 100 mil habitantes. Ainda assim, DGS e INSA destacam que neste grupo "o risco de evolução desfavorável da doença é baixo".

Em sentido inverso, e no grupo de cidadãos com mais de 80 anos (precisamente aquele que tem maior risco de complicações graves por covid-19) a incidência registou-se em 23 casos por 100 mil habitantes, "o que reflete um risco de infeção muito inferior ao risco para a população em geral".

O valor do índice de transmissibilidade (Rt) situa-se agora nos 0,92, verificando-se uma tendência constante do valor, cujo limite definido pelo Governo foi 1. Esse mesmo valor já foi ultrapassado desde o início do desconfinamento, mas tem vindo a baixar de forma considerável nos últimos relatórios.

Nos cuidados intensivos, destacam DGS e INSA que se revela uma "tendência ligeiramente decrescente", sendo o valor crítico definido de 245 camas. Os dados do mais recente boletim apontam que este número se cifra nos 75 pacientes hospitalizados.

A nível nacional, a positividade dos testes realizados à covid-19 é de 1%, "valor que se mantém abaixo do objetivo definido de 4%", como destaca o relatório.

Observou-se um decréscimo do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias", acrescentam DGS e INSA.

Nos últimos sete dias analisados, 97% dos casos identificados foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, tendo sido rastreados e isolados 81% dos seus contactos de risco.