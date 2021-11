Portugal pode atingir o limiar da taxa de incidência dentro de 15 dias caso se mantenha a tendência atual de crescimento. A conclusão é do relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira, que monitoriza as "linhas vermelhas" da pandemia.

A manter-se esta tendência de crescimento, ao nível nacional, o limiar da taxa de incidência acumulada a 14 dias de 240 casos por 100.000 habitantes pode ser atingido em 15 a 30 dias”, pode ler-se no relatório.

Segundo o relatório, a intensidade da atividade epidémica em Portugal é moderada, mas com “tendência crescente a nível nacional”, podendo aumentar a pressão nos serviços de saúde.

A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são reduzidos, mas com uma interrupção da tendência decrescente na mortalidade por COVID-19. O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês”, pode ler-se no relatório.

No dia 10 de novembro, a incidência cumulativa a 14 dias foi de 138 casos por 100 mil habitantes, uma subida face aos 110 casos verificados no relatório anterior, destacando-se a subida de 38% no Algarve, para 229 casos por 100 mil habitantes, e na região Centro, para 204 casos.

O R(t), ou número de reprodução efetivo, é de 1,15, uma subida face aos 1,04 registados na semana passada. O R(t) aumentou também em todas as regiões de Portugal continental, não havendo nenhuma com um valor abaixo de 1.