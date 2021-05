Portugal continua a cumprir todas as "linhas vermelhas" traçadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) para monitorizar a evolução da covid-19.

Com uma ligeira tendência crescente, a incidência é agora de 53 casos por 100 mil habitantes, sendo que o Governo definiu que esse valor não deve ultrapassar os 120 casos.

A crescer está também o índice de transmissibilidade (Rt), que já é de 1,03 em todo o território, sendo de 1,11 na região de Lisboa e Vale do Tejo, a zona que mais preocupa atualmente.

Com a taxa de crescimento atual, DGS e INSA indicam que o país pode chegar a uma incidência de 120 casos por 100 mil habitantes dentro de 61 a 120 dias, sendo que esse período desce para 31 a 60 dias na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Outra das linhas vermelhas é o internamento em cuidados intensivos, que continua estável, até com uma "tendência ligeiramente decrescente", com 24% do valor definido como máximo, de 245 camas.

A positividade dos testes realizados mantém-se também num valor abaixo do definido. O objetivo é que, no máximo, 4% dos testes deem resultado positivo, número esse que está nos 1,2%. DGS e INSA destacam ainda que o número de testes realizados desceu nos últimos dias.