O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira que na noite da passagem de ano vai funcionar até às 04:00 nas linhas Azul e Verde, mantendo várias estações abertas, de modo a apoiar as festividades que vão ocorrer na cidade.

As estações que vão estar abertas, na linha Azul, são as da Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré.

Devido aos festejos agendados para a Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço (linha Azul) encerra às 18:00 do dia 31 de dezembro, reabrindo às 06:30 do dia 1 de janeiro. Em alternativa à estação Terreiro do Paço poderão ser utilizadas as estações Cais do Sodré ou Baixa Chiado (linha Verde), que estarão abertas até às 04:00 da noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro”, refere em comunicado a empresa.