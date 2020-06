A PSP de Lisboa deteve esta quinta-feira um suspeito depois de um jovem ter sido esfaqueado no Campo Grande, em Lisboa, disse à Lusa fonte da polícia.

O oficial de serviço no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou que um jovem de 15 anos foi esfaqueado no tórax e nos braços no Campo Grande, tendo a polícia detido o presumível autor.

Segundo a PSP, o alerta foi dado às 20:33 e o jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A polícia suspeita que se tratou “presumivelmente de um ajuste de contas".