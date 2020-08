O corpo do jovem de 13 anos que estava desaparecido no rio Tejo foi encontrado esta segunda-feira de manhã, confirmou fonte da Polícia Marítima de Lisboa à TVI24.

As buscas para encontrar o jovem desaparecido no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, tinham sido retomadas cerca das 06:30 depois de terem sido interrompidas ao pôr-do-sol de domingo.

O jovem desapareceu no domingo à tarde no rio Tejo, quando ia a banhos naquela região do distrito de Setúbal. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido cerca das 17:00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

Nas operações desta segunda-feira estavam empenhados “uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima”, os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, bem como uma equipa da Polícia Marítima por terra.

Estava também empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.