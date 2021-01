Um grupo de mais de 20 bombeiros encontra-se, desde esta quarta-feira, em protesto silencioso, à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Na motivação do protesto está a falta de auxílio da proteção civil a estes profissionais, que passam horas a fio sem comer.

Uma das ambulâncias está desde as 11:00 desta quarta-feira, à porta do Hospital, e apenas às 16:00, os bombeiros terão recebido pacotes de bolachas e garrafas de água, fornecidos pelo Hospital, e não pela Proteção Civil.

No entanto, o Hospital avançou que noutros dias, a Proteção Civil teria distribuído comida aos bombeiros, que prontamente desmentiram a informação.

Confrontados com as notícias do protesto silencioso dos bombeiros, alguns civis e empresas de comida rápida, dirigiram-se ao local, para num gesto de solidariedade, alimentarem os bombeiros.