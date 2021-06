Uma colisão entre dois carros provocou a morte a uma mulher de 20 anos no centro de Lisboa, na madrugada desta terça-feira.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, em declarações à TVI, o alerta foi dado às 4:47 para a rotunda do Marquês de Pombal.

O acidente provocou ainda três feridos considerados leves, que foram transportados para o hospital S. José.

No local estiveram quatro viaturas dos Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa com 14 operacionais.