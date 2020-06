A Junta de Freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, decidiu "organizar" o Jardim das Ondas, no Parque das Nações, para que todos possam "desconfinar em segurança".

Localizado entre o Oceanário de Lisboa e o rio Tejo, o Jardim das Ondas tem cerca de oito mim metros quadrados e é um dos locais de lazer mais procurados na zona.

Para que o desconfinamento seja seguro, a Junta de Freguesia do Parque das Nações criou uma solução temporária para a reativação do jardim, "implementando marcadores circulares que incentivam o distanciamento social".

"Esta instalação, do estilo ‘StoDistante’ é composta por representações visuais pintadas no espaço verde do Jardim das Ondas, utilizando tinta não tóxica para pessoas e animais e inofensiva para o relvado e que aconselham ao uso consciente do espaço, garantindo o afastamento social recomendado pelas autoridades", pode ler-se no Facebook da autarquia.