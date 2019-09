A Ponte Vasco da Gama, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, vai estar encerrada ao tráfego rodoviário na próxima quarta-feira (dia 18), entre as 00:00 e as 06:30, informou a empresa concessionária Lusoponte.

Em comunicado, a Lusoponte explica que o encerramento ao trânsito da ponte, que une as duas margens do rio Tejo, na Área Metropolitana de Lisboa, “visa cumprir o Programa de Monitorização Estrutural, previamente estabelecido”.

Como alternativa, sugere-se a utilização da Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas, permitidos unicamente entre as 2:00 e as 5:00”, refere a nota.