Cinco homens ficaram sujeitos a prisão preventiva, depois de terem sido detidos, em flagrante delito, enquanto assaltavam uma loja na união de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em Loures, no distrito de Lisboa, anunciou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, através da Divisão Policial de Loures, a detenção aconteceu em 20 de março, pelas 06:40, após um alerta de um cidadão sobre “um furto através da quebra do vidro da montra”. Momentos antes, os homens haviam assaltado um estabelecimento na zona de Santo António dos Cavaleiros.

De acordo com o Cometlis, foi possível intercetar a viatura envolvida no crime, com os suspeitos no seu interior, bem como vários artigos roubados, tendo-lhes sido apreendido dinheiro, maços de tabaco e garrafas de bebidas, bem como outros artigos de restauração.

Com idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos, e suspeitos da prática do crime de furto qualificado, os homens foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte – Núcleo de Loures para determinação de medida coação de prisão preventiva.