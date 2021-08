A PSP de Lisboa participou 55 infrações nas últimas semanas na zona do Bairro Alto e do Cais do Sodré, tendo feito 11 detenções e apreendido vários materiais, segundo comunicado enviado esta sexta-feira.

Foi apreendido diverso material, como 14 colunas de som para atividades ruidosas na via pública, mais de uma centena de garrafas de cerveja provenientes de venda ambulante e 12 botijas de óxido nitroso",

As autoridades têm adotado um policiamento mais apertado nestas zonas, com o objetivo de reforçar a segurança dos moradores e de fiscalizar se as regras em vigor estão a ser cumpridas.

A PSP lembra que as normas em vigor devem ser cumpridas, como é o caso do uso obrigatório de máscara, da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a não concentração superior a 15 pessoas.