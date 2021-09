A avenida de Ceuta, em Lisboa, estará com trânsito condicionado a partir das 20:30 desta segunda-feira, devido a "trabalhos de conservação do coletor de saneamento" junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

Assim, o trânsito que circula no sentido Alcântara-Praça de Espanha passará a realizar-se numa única via do sentido oposto, no troço compreendido entre o entroncamento com a Rua Arco do Carvalhão e a ETAR. No sentido contrário (Praça de Espanha – Alcântara) o trânsito passará também a circular numa única via, mantendo-se a faixa BUS dedicada ao transporte público, segundo o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

Esta alteração tem uma duração prevista de sete meses.

Os desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pela Polícia Municipal.