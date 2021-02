A Direção-Geral da Saúde divulgou, esta segunda-feira, a atualização da lista de concelhos por nível de risco de contágio da covid-19, tendo em conta o número de casos por 100 mil habitantes.

Os concelhos que aparecem com ≥960 estão em Risco Extremamente Elevado, entre 480 e 959,9 em Risco Muito Elevado, entre 240,0 e 479,9 em Risco Elevado e entre 120,0 e 239,9 em Risco Moderado.

Os níveis mais baixos de risco de contágio estão divididos entre 60,0 e 119,9, entre 20,0 e 59,9 e abaixo de 20 casos por cada 100 mil habitantes.

Há, esta semana, 119 concelhos em Risco Extremamente Elevado. Isto significa que há menos cem concelhos em risco extremo de infeção em relação à semana passada, quando eram 219, o que representa uma redução de 54,3%.

Quatro concelhos tiveram zero casos de infeção, todos na Região Autónoma dos Açores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Calheta e S. Roque do Pico.